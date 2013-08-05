5 августа исполнилось 100 лет с тех пор, как появился первый светофор. В этот день инспекторы ГАИ провели в Минске необычную акцию

Новости Беларуси. 100 лет – на страже порядка и безопасности. Вековой юбилей сегодня празднуют трехглазые постовые.

Предшественник современных светофоров появился в американском городе Кливленде в 1914 году, а вот в столице первый электронный регулировщик установили 75 лет назад на пересечении улиц Бобруйской и Кирова.

Специально к круглой дате инспекторы ГАИ провели необычную акцию. В экзаменационную площадку 5 августа превратился проспект Независимости. Взмах жезлом – и столичных автомобилистов люди в форме встречали с улыбками и добрыми пожеланиями. А вместо штрафов – полезные подарки и сувениры. Однако только для дисциплинированных водителей.

Сами участники дорожного движения результатом работы вот таких рейдовых групп остались довольны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В этот день сотрудники государственной автомобильной инспекции останавливают водителей транспортных средств не для того, чтобы их как-то поругать, выписать штраф за нарушение правил дорожного движения, а для того, чтобы поблагодарить их, сказать им «спасибо» за то, что они все-таки соблюдают правила дорожного движения.