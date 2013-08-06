В Гомеле водитель Opel прямо на «зебре» сбил троих пешеходов и скрылся

Новости Беларуси. Под колёсами иномарки оказались две женщины и мужчина. С черепно-мозговыми травмами, ушибами и рваными ранами все трое доставлены в больницу.

Инцидент произошёл на пересечении с улицей Брестской областного центра. На обозначенном дорожными знаками и разметкой нерегулируемом пешеходном переходе водитель не остановился. Совершив наезд, на пешеходов он и вовсе скрылся.

Как сообщает onliner.by со ссылкой на пресс-службу управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, водитель задержан. Им оказался 35-летний житель Лоева. Почему автомобилист скрылся с места аварии, инспекторам ещё предстоит разобраться.

Напомним, прямо на «зебре» в районе Сурганова в Минске водитель иномарки проигнорировал разметку «зебра» и на скорости сбил пешехода на оживлённой трассе. В момент задержания водитель так и не смог объяснить, как он не заметил пешехода. По словам очевидцев, молодой человек двигался со стороны Платонова в направлении проспекта Независимости в левом ряду и просто не затормозил, когда девушка вышла на пешеходный переход (смотрите видео).