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Авария в Минске. Пьяный водитель протаранил осветительную мачту

05 ноября 2012 08:39
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Новости Беларуси. ДТП в районе улицы Горецкого в Минске. 5 ноября в начале седьмого утра водитель, будучи в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и протаранил осветительную матчу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам водитель не пострадал, а вот его пассажирку госпитализировали с перелом голеностопа.

По факту аварии идет разбирательство.

В последнее время в Минске аварии с участием осветительных мачт участились. Так ДТП по вине пьяного водителя произошло накануне, 4 ноября, утром. Водитель автомобиля Mazda6 на закруглении дороги по улице Федотова не справился с управлением и вылетел на тротуар. Удар был настолько сильный, что автомобиль снёс осветительную мачту. А 26 октября грузовик снес осветительную мачту на проспекте Независимости.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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