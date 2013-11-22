Новости Беларуси. Перспективы большого города. На минских дорогах появится больше развязок. Нужно это, чтобы разгрузить магистрали города от быстрорастущего потока машин.

Дорожный вопрос обсудили 22 ноября на совещании в Мингорисполкоме. Говорили и о безопасности движения. Особое внимание – территориям возле школ и детских садов.

Вскоре начнет работать детский образовательный сайт. Ресурс в доступной форме расскажет школьникам о правилах поведения на дороге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом стабилизировалась. У нас нет погибших детей, у нас идет снижение аварийности в целом по городу.

Хотел бы увидеть комитет по образованию сайт детский, образовательный по безопасности движения. На сегодняшний день, к сожалению, он только в стадии запуска. Но мы надеемся, что он запустится и будет полезен детям.