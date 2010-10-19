Два большегруза столкнулись на Кольцевой автодороге

Два большегруза не разминулись на Кольцевой автодороге в районе улицы Слободской. Один из автомобилей заглох на трассе и остановился. Водитель другого не заметил препятствие.
Чтобы спасти людей, службе МЧС пришлось разрезать кабину. Пострадавших доставили в больницу скорой помощи. Из-за ДТП на Кольцевой образовалась большая пробка.
Водитель грузового автомобиля
Я сломался, пока вышел, включил аварийку и вот, въехала в меня. Видно, сколько проскользил до отбойника.
Владимир Дозорцев инспектор по дознанию отдела дознания ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель автомобиля ГАЗ 66 двигаясь по первой полосе для движения, совершил наезд на Мерседес. В результате ДТП водителю автомобиля ГАЗ и пассажирам причинены телесные повреждения.