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Авария в Гомеле: от столкновения с «Маздой» «Мерседес» пробил ограждение моста и упал с 12-метровой высоты

11 января 2011 10:19
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Водителя и пассажира «Мерседеса» доставали спасатели. По данным инспекторов, авария произошла около 17:05 на улице Ильича – на путепроводе, расположенном над железной дорогой.

В Госавтоинспекции Гомельской области сообщили следующее: «За рулем «Mercedes-Benz E230» ехал 39-летний мужчина. Автомобиль двигался в крайней левой полосе. На путепроводе он по какой-то причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Mazda 626», которой управлял 42-летний водитель. После удара «Mercedes» врезался в бордюрный камень, выехал за пределы проезжей части, врезался в столб, пробил ограждение путепровода и упал возле железнодорожных путей».

При помощи гидравлического разжима пострадавшие были освобождены из машины работниками МЧС. Мужчины с травмами различной степени тяжести доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка. Выясняется, в каком состоянии находился водитель «Мерседеса», сообщает ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».

Авария в Гомеле: от столкновения с «Маздой» «Мерседес» пробил ограждение моста и упал с 12-метровой высоты-1

Авария в Гомеле: от столкновения с «Маздой» «Мерседес» пробил ограждение моста и упал с 12-метровой высоты-3

Авария в Гомеле: от столкновения с «Маздой» «Мерседес» пробил ограждение моста и упал с 12-метровой высоты-5

Авария в Гомеле: от столкновения с «Маздой» «Мерседес» пробил ограждение моста и упал с 12-метровой высоты-7

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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