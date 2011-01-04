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Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

04 января 2011 19:12
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Пока одни водители, ругая метели, борются с заносами, другие не спешат освобождать места для работы снегоуборочной техники. Штраф-стоянки уже переполнены автомобилями нарушителей.

Парковки ГАИ во всех районах Минска ежедневно пополняются десятками новых «подснежников». Часть машин оказалась в западне — они припаркованы по правилам, но отогнать их невозможно даже эвакуатором. Вокруг них вырастают двухметровые сугробы и выедут они не раньше весны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шуканов, инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского района:
Если вы не обнаружили свой автомобиль на том месте, где его оставили, достаточно позвонить 102 и дежурный подскажет, на какой стоянке автомобиль.

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Фото. Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

# авто # Фотофакт

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