Штраф-стоянки Минска переполнены автомобилями нарушителей правил парковки

Парковки ГАИ во всех районах Минска ежедневно пополняются десятками новых «подснежников». Часть машин оказалась в западне — они припаркованы по правилам, но отогнать их невозможно даже эвакуатором. Вокруг них вырастают двухметровые сугробы и выедут они не раньше весны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Андрей Шуканов, инспектор ДПС отдела ГАИ Фрунзенского района:
Если вы не обнаружили свой автомобиль на том месте, где его оставили, достаточно позвонить 102 и дежурный подскажет, на какой стоянке автомобиль.