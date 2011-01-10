Квадратные метры на автостоянке теперь могут переходить в собственность автовладельцев

Новый объект недвижимого имущества минчане вправе не только покупать, продавать и оформлять как подарок, но и предлагать банку в качестве гарантии.

К слову, желающие забронировать именное машиноместо должны иметь в виду лишь официальные парковки. В этом году в каждом районе столицы их станет на тысячу больше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Сенчук, заместитель начальника управления правовой и кадровой работы Государственного комитета по имуществу:

Продажа машиноместа равносильна продаже квартиры. То есть вы сами вольны его продавать кому хотите. Основной критерий, который вы должны учитывать, это то, что стоянка должна быть целиком зарегистрирована как здание, как капитальное строение. Естественно, после этого можно будет зарегистрировать свое машиноместо.