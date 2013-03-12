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Авария в центре Минска: Kia не уступил дорогу машине реанимации

12 марта 2013 08:49
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Новости Беларуси. Авария на перекрестке улиц Хоружей и Богдановича произошла утром 11 марта. Как сообщает AUTO.TUT.BY, легковой автомобиль не пропустил машину реанимации, которая ехала на вызов с включенными сиреной и маячками. 

В результате столкновения автомобиль Kia вылетел на тротуар. В этом ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, осенью 2012 года авария с участием автомобиля «скорой» закончилась трагически. 36-летний водитель автомобиля «скорой помощи» скончался днем 12 октября в 9.50 от тяжелых травм, полученных в ДТП за 4 дня до этого. Мужчина лежал в Городской больнице скорой помощи с тяжелой сочетанной травмой, черепно-мозговой травмой тяжелой степени, закрытыми травмами грудной клетки и живота.

 

# авто # Фотофакт # Авария с машиной скорой помощи

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