Женщина и автомобиль: что имеет важное значение для дамы при покупке машины

Многие до сих пор относятся к женщине за рулем с опаской. Но, между прочим, самым первым автомобилем с бензиновым двигателем управляла именно представительница прекрасной половины человечества. Ею стала немка Берта Бенц, супруга создателя первого авто с бензиновым двигателем. И, тем не менее, до сих пор многие не уверены, что женщина и авто совместимы.

Юлия Крепчук, юрист:

Сейчас мы узнаем, что имеет важное значение для прекрасных дам при покупке автомобиля. Об этом мы спросим у специалиста.

Кто принимает более активное участие в выборе автомобиля для дамы: мужчина или сама она?

Анастасия Сахар, специалист по продаже автомобилей:

При покупке автомобиля девушка очень часто пользуется советом более опытного в этом вопросе мужчины. Соответственно, это как динамика, так и безопасность автомобиля.

Зачастую автомобиль приобретается для передвижения по городу, для перевозки своей семьи, детей. Соответственно, девушку очень волнует, чтобы был полный пакет подушек безопасности, чтобы была электронная система безопасности, помощь при парковке. Это тоже немаловажный вопрос при выборе автомобиля.

Еще один миф – девушки любят машинки цвета карамелек, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Крепчук, юрист:

А правда, что девушки выбирают авто только бордового, красного и оранжевого цветов?

Анастасия Сахар, специалист по продаже автомобилей:

Нет, я не соглашусь с этим. Все-таки это стереотип, который уже канул в Лету, это история. Девушка уже больше выбирает автомобиль по своему стереотипу, по своему стилю, под свой образ жизни. Это может быть яркий автомобиль, чтобы привлекать внимание (это в основном девушки более молодого возраста). Также бывают автомобили представительского класса либо внедорожники, что немаловажно. И часто в таких дипломатических цветах, классических (черный либо белый).

Итак, то, что женщины предпочитают маленькие яркие машинки – большое заблуждение. Доказательств тому – великое множество.

Юлия Вольнова, автолюбитель:

Вот мой автомобиль. Да, он черный, но я его люблю. Я люблю агрессивные автомобили. Но у меня есть «женская» штучка: это мой песик, который мне подарил дорогой и любимый мне человек. Он мой талисман.

Большинство водителей-мужчин уверены, что большие и мощные двигатели гораздо важнее, чем высокотехнологичные аудиосистемы и характеристики безопасности. А вот женщин больше заботит именно безопасность и дизайн автомобиля.

Юлия Крепчук, юрист:

А какие опции салона имеют важное значение при покупке?

Анастасия Сахар, специалист по продаже автомобилей:

Очень большое значение имеет функциональность салона. Чтобы было много полочек, шуфляточек, различных ящичков, обязательно зеркальце в козырьке автомобиля. Чтобы был функциональный руль: с кнопками по управлению климат-контролем, мультимедийной системой. Громкая связь очень важна.

Другими словами, для мужчин важна мощность, а для женщин – внешний вид.