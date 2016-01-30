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Авария в Бресте: на перекрестке в легковушку на полном ходу въехала маршрутка с пассажирами

30 января 2016 16:23
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Новости Беларуси. ДТП в Бресте. На центральной городской автомагистрали дорогу «не поделили» автомобиль и маршрутное такси. Легковушка поворачивала на перекрестке налево, когда в нее на полном ходу въехала маршрутка с пассажирами. В итоге в городскую больницу с травмами средней степени тяжести попали четыре человека. Серьезно поврежден и легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Ракоть, участник ДТП:
В правом ряду стоял Джип. Он остановился, понимая, что уже не успевает, потому что зеленый заканчивался. Поморгал мне фарами — пропускает. Левая полоса была свободна. Я начал поворот, а потом, как в кино, – бах и что-то невообразимое.

Дмитрий Шулик, очевидец ДТП:
Я стоял на зеленый. Маршрутка летела на большой скорости. Прошел практически на желтый. Он уже должен был остановиться, а он летел со скоростью — вот и получился удар.

# Аварии # Авария в Бресте # авто # Фотофакт

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