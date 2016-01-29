Новости Беларуси. Автомобили должников будут изымать прямо на дорогах. Инициативу Министерства юстиции уже поддержала Госавтоинспекция. Если автомобиль должника найдут в потоке машин, то транспортное средство могут изъять и отправить на штрафстоянку. Правда, мера вступает в силу, если долг по административному нарушению и стоимость машины примерно одинаковы.

Пока точно неизвестно, сколько белорусов в прошлом году именно таким способом искупили свой долг. Но такие случаи точно были, отметили в Министерстве юстиции. Более того, уже в 2017-м у специалистов на вооружении появится еще один способ, как привлечь должника к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Авдеев, главный судебный исполнитель Республики Беларусь:

Проводится работа с Национальным банком по внедрению системы электронного документооборота, который позволит на безбумажном носителе не только получать информацию о банковских счетах с должников и остатка денежных средств о их движения, но и обращения взыскания денежных средств в электронном виде. Мы планируем в полной мере реализовать данную систему уже в 2017 году.