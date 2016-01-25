Брестская область: нетрезвая женщина-водитель совершила ДТП, в котором погиб ее муж

Новости Беларуси. Безответственность, которая стоила жизни. В деревне Борисово Брестской области в результате ДТП погиб молодой мужчина. За рулем машины была его нетрезвая жена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья гостила у родственников. После застолья супруги на автомобиле отправились домой. Расстояние – не более трехсот метров. Но на перекрестке водитель не справилась с управлением, машина выехала в кювет и врезалась в плиту перекрытия.

Сергей Бычковский, начальник отдела ГАИ Кобринского РОВД:

Женщина пояснила, что отвлеклась от управления, потому что возникла словесная ссора с мужем. Из-за этого уехала в кювет. Хотя скорости движения здесь нет. Обстоятельства очень нелепые. Просто алкоголь, невнимательность и безразличие к свое безопасности.

В крови водителя обнаружено 1,6 промилле алкоголя. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

К слову, жертв этой трагедии могло быть больше. Буквально за несколько минут до смертельной поездки 10-летний сын супругов отправился домой пешком.