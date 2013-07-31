В Гродненской области микроавтобус столкнулся с автопоездом: водитель погиб

Новости Беларуси. Дорожное происшествие в Новогрудском районе Гродненской области. 30 июля поздно вечером микроавтобус столкнулся с автопоездом. Водитель автомобиля погиб, пассажирка доставлена в реанимацию.

Авария произошла в тот момент, когда микроавтобус собирался развернуться. За ним ехал перевозивший зерно грузовик, который пошел на обгон. Как раз в это время УАЗ также свернул с дороги. Произошло столкновение. Более точные причины ДТП установит следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.