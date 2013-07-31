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В Гродненской области микроавтобус столкнулся с автопоездом: водитель погиб

31 июля 2013 11:07
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Новости Беларуси. Дорожное происшествие в Новогрудском районе Гродненской области. 30 июля поздно вечером микроавтобус столкнулся с автопоездом. Водитель автомобиля погиб, пассажирка доставлена в реанимацию.

Авария произошла в тот момент, когда микроавтобус собирался развернуться. За ним ехал перевозивший зерно грузовик, который пошел на обгон. Как раз в это время УАЗ также свернул с дороги. Произошло столкновение. Более точные причины ДТП установит следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто

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