33-летняя мать четверых детей погибла под опрокинувшимся автомобилем

Новости Беларуси. Трагедия в Столинском районе. Под опрокинувшимся легковым автомобилем погибла мать четверых детей.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брестской области:

По предварительной информации, местная жительница 1982 г.р. поехала на р.Горынь, чтобы забрать своего 4-летнего сына и знакомого мужчину. Возвращаясь обратно, управляя «Фольксвагеном» по полю, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля.

Водитель и пассажиры Volkswagen не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего они вылетели из салона.

Женщина-водитель скончалась на месте. В ГАИ отметили, что она никогда не имела водительского удостоверения и трижды задерживалась сотрудниками Госавтоинспекции за рулем.