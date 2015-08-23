Прямой эфир

33-летняя мать четверых детей погибла под опрокинувшимся автомобилем

23 августа 2015 18:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия в Столинском районе. Под опрокинувшимся легковым автомобилем погибла мать четверых детей. 

Пресс-служба Госавтоинспекции Брестской области:
По предварительной информации, местная жительница 1982 г.р. поехала на р.Горынь, чтобы забрать своего 4-летнего сына и знакомого мужчину. Возвращаясь обратно, управляя «Фольксвагеном» по полю, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля. 

Водитель и пассажиры Volkswagen не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате чего они вылетели из салона. 

Женщина-водитель скончалась на месте. В ГАИ отметили, что она никогда не имела водительского удостоверения и трижды задерживалась сотрудниками Госавтоинспекции за рулем. 

# авто # Авария в Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
СК: убегавшие от ГАИ на МКАД молодые люди были «под спайсами»
23 августа 2015 12:28

СК: убегавшие от ГАИ на МКАД молодые люди были «под спайсами»

ДТП на трассе Минск – Могилев: 2 человека погибли
23 августа 2015 11:32

ДТП на трассе Минск – Могилев: 2 человека погибли

На пешеходном переходе в Гродно Opel сбил двух девочек-велосипедисток
22 августа 2015 18:23

На пешеходном переходе в Гродно Opel сбил двух девочек-велосипедисток