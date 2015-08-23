СК: убегавшие от ГАИ на МКАД молодые люди были «под спайсами»

Новости Беларуси. В ночь на 10 августа 20-летний водитель автомобиля Hоnda не подчинился требованию сотрудников Госавтоинспекции об остановке и пытался скрыться. В ходе преследования водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, в том числе превысил скорость вдвое больше разрешенной.

В районе улицы Сосновый Бор автомобиль выехал за пределы проезжей части.

Сотрудниками милиции задержаны четверо молодых людей, одному удалось скрыться.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г.Минску:

Следственно-оперативной группой в ходе осмотра места происшествия в салоне обнаружены и направлены на экспертизу белый порошок и вещество растительного происхождения зеленого цвета. По заключению специалистов объекты исследования являются психотропным веществом и гашишем. Экспертным путем также установлено, что все задержанные находились в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств. Молодые люди признались, что накануне поездки употребляли запрещенные препараты, показав, что порошком их угостил управлявший «HONDA» ее владелец, а гашишем – скрывшийся приятель. Личность последнего известна правоохранительным органам – это ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств минчанин, регулярно сам их употребляющий. Осуществляются мероприятия по его задержанию.

Во время обыска по месту жительства владельца авто было изъято еще около 40 г порошкообразного психотропного вещества.

Молодому человеку предъявлено обвинение в незаконном с целью сбыта обороте психотропных веществ.