5 автомобилей поджёг неизвестный ночью на улице Янки Брыля в Минске

Новости Беларуси. 5 автомобилей сгорели минувшей ночью в Минске. Пожар начался во дворе одного из спальных районов Минска. Специалисты уже даже не сомневаются, что причиной возгорания стал преднамеренный поджог. Все необходимые материалы по делу переданы в Следственный комитет.

Громкие хлопки и сработавшая сигнализация — в три часа ночи жильцы сразу нескольких квартир бросились к окнам. На парковке во дворе дома горела машина.

Андрей Жишкевич:

Мы посмотрели в окно — горел «Фольксваген Поло». Пока мы оделись, спустились, приехали два расчета: одна машина осталась за углом дома, вторая приехала сюда. Пока они приехали, наша машина еще не горела.

Машина Андрея стояла рядом с тем самым «Фольксвагеном». Вот все, что от нее осталось. И если соседу страховка ущерб покроет, то остальные потерпевшие, по сути, останутся ни с чем.

Алеся Островская:

В данный момент ремонтировать машину за свои деньги придется.

Официальной версии у следствия пока нет, но главная рабочая — поджог.

Андрей Жишкевич:

99% — поджог, потому что у нас есть видеокамеры. Все заснято на видеокамерах. Следственный комитет решает, что это был поджог, потому что идет место возгорания не одно.

Алеся Островская:

У нас стоят камеры на каждом подъезде. На видеокамере зафиксировано, что сзади бежал человек.

Если поджог был целенаправленным, то он удался. Только пострадали больше всех непричастные к частному спору соседи. Три «Фольксвагена», «Мерседес» и «БМВ». Повреждения получили сразу пять автомобилей.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В 3:20 поступило сообщение о загорании автомобилей по улице Брыля. Нужно констатировать тот факт, что пожар был обнаружен очевидцами на поздней стадии, поэтому в результате пожара повреждено 5 автомобилей. Среди людей никто не пострадал. Причина пожара в настоящий момент устанавливается.

Машины МЧС приехали быстро, но спасти соседние машины не смогли. Теперь потерпевшие возлагают надежды на следствие, которое должно установить причину и найти виновного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.