2-летний ребенок, попавший в аварию с родителями в Польше 18 ноября, скончался

Новости Беларуси. Пострадавший в аварии 18 ноября в Польше белорусский ребенок скончался. Врачи боролись за жизнь двухлетнего малыша несколько дней, но травмы оказались слишком серьезными.

Автомобиль с белорусскими номерами влетел в бетонный забор и загорелся. Малыш, находившийся в салоне, чудом остался жив: в момент ДТП его выбросило из машины. Три человека, двое мужчин и женщина, находившихся в машине, погибли. Уже проходила идентификация тел.

Вот, что нам сообщили в посольстве Беларуси в Польше.

Алексей Зеленко, пресс-секретарь посольства Беларуси в Польше (по телефону):

Состоялось опознание тел погибших, был идентифицирован водитель и пассажирка. Потребуется экспертиза ДНК пассажира этого автомобиля. Мы полагаем, что в течение двух недель экспертиза будет завершена, и уже тогда тела всей семьи будут направлены в Беларусь. Что касается водителя, то мы рассчитываем, что уже на этой неделе польские компетентные органы передадут его тело родственникам и также оно будет направлено в Беларусь.

Как стало известно, у всех погибших была минская регистрация. Среди погибших – два программиста, работавшие в немецком представительстве белорусской ІТ-компании во Франкфурте-на-Майне, они имели вид на жительство в Германии.

Расследование причин аварии продолжается. Полиция склоняется к тому, что водитель заснул за рулем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.