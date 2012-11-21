Из-за гололеда «Хонда» вылетела на остановку транспорта на перекрестке Голубева – Дзержинского в Минске

Новости Беларуси. Занесло на повороте. Автомобиль «Хонда» вылетел на остановку общественного транспорта на перекрестке Голубева – Дзержинского. Момент ДТП снял видеорегистратор соседней машины. На улице было уже темно, кроме того, дорожную обстановку осложнил мокрый асфальт.

На скорости водитель «Хонды» не справился с управлением, легковушку развернуло и выбросило на остановку. В этот момент там находились люди. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Полещук, заместитель начальника ГАИ Московского района:

В связи с тем, что в вечернее время наблюдается понижение температуры, не исключена возможность того, что на некоторых участках появляется гололед, а это также может привести к каким-то негативным последствиям, потери управления транспортным средством.