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На МКАД таксист насмерть сбил пешехода

21 ноября 2012 08:05
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Новости Беларуси. На пересечении МКАД с Логойским трактом водитель такси насмерть сбил пешехода.

По словам водителя Renault мужчина появился в темноте на проезжей части внезапно. Пешеход пытался перебежать дорогу справа налево по ходу движения машины. Водитель, пытаясь избежать наезда, вывернул руль влево, машина ударилась в разделяющее ограждение. К несчастью, это не спасло пешехода. Он скончался на месте ДТП. По информации ГАИ, погибшему около пятидесяти лет.

16 ноября на Минской кольцевой столкнулись два автомобиля марки «Фиат». После удара одна машина оказалась в крайней правой полосе, а другую отбросило на обочину, где легковушка снесла часть ограждения. В аварии серьезно пострадал пассажир одного из авто. Его пришлось реанимировать прямо на месте происшествия. С многочисленными переломами мужчину доставили в больницу.

По словам специалистов по безопасности дорожного движения, около 15% смертельных ДТП в Минске случаются на МКАД. Причем более половины из этих аварий связаны с наездами на пешеходов. После передачи магистрали на баланс города предлагается провести аудит и разработать комплексные меры по установке эффективных ограждений вдоль кольцевой.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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