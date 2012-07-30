На пункте пропуска «Привалка» с 8.00 до 24.00 до 1 августа будет ограничено движение грузового транспорта на выезд из Беларуси в Литву

Новости Беларуси. Пункт пропуска «Привалка» с 30 июля ограничит движение грузового автотранспорта на выезд из Беларуси с 8 утра до полуночи. В таком режиме он будет работать по 1 августа.

Ограничения связаны с проведением на погранпереходе строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пересечения белорусско-литовской границы Государственный таможенный комитет рекомендует водителям использовать другие пункты пропуска. Это позволит избежать возникновения очередей и ускорит процесс прохождения границы.