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  • На пункте пропуска «Привалка» с 8.00 до 24.00 до 1 августа будет ограничено движение грузового транспорта на выезд из Беларуси в Литву

На пункте пропуска «Привалка» с 8.00 до 24.00 до 1 августа будет ограничено движение грузового транспорта на выезд из Беларуси в Литву

30 июля 2012 05:46
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Новости Беларуси. Пункт пропуска «Привалка» с 30 июля ограничит движение грузового автотранспорта на выезд из Беларуси с 8 утра до полуночи. В таком режиме он будет работать по 1 августа.

Ограничения связаны с проведением на погранпереходе строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пересечения белорусско-литовской границы Государственный таможенный комитет рекомендует водителям использовать другие пункты пропуска. Это позволит избежать возникновения очередей и ускорит процесс прохождения границы.

# Государственная граница Беларуси # авто

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