Водитель, везший вино из Слонима в Гродно, обнаружен пьяным, бутылки раскиданы по трассе

Новости Беларуси. В пригороде Гродно на трассе Минск-Гродно в районе аэропорта перевернулся «МАЗ» с прицепом, перевозивший из Слонима в Гродно вино. Ящики с горячительным содержимым прорвали тент. Бутылки высыпались наружу и многие разбились, сообщает ctv.by со ссылкой на ГАИ Гродно.

В крови водителя зафиксировано 1,28 промилле алкоголя. Однако, по его словам, он выпил уже после ДТП, чтобы снять стресс. Причину аварии водитель объясняет так: неожиданно его подрезала фура, потому он взял правее, прицеп начало заносить, машина перевернулась, ящики с продукцией высыпались, стеклянные бутылки разбились.

«Слонимский винодельческий завод» — крупнейший в Беларуси производитель плодово-ягодных, фруктово-ягодных вин, настоек сладких, ликеров десертных, уксуса спиртового. У предприятия заключены прямые договора поставки с заводами Молдовы, Румынии, Украины, Испании, на которых по заказу изготавливаются виноградные вина, которые в дальнейшем поступают на «Слонимский винзавод» в цистернах и бутилируются.