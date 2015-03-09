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16-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил пешехода в Добруше

09 марта 2015 11:06
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Новости Беларуси. От полученных травм 39-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 16-летний учащийся Добрушской гимназии при встречном разъезде с неустановленным автомобилем совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части. 

Известно, что подросток управлял мотоциклом без водительских прав.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к родителям с просьбой взять под жесткий контроль доступ к ключам от мотоциклов, мопедов и автомобилей, чтобы несовершеннолетние и те, у кого нет водительского удостоверения, не смогли воспользоваться транспортными средствами.

Напомним, в конце прошлого года в Минске авария при участии 15-летнего подростка едва не закончилась трагедией.

Мальчик угнал отцовскую машину и на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Гомельской области

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