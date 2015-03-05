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Страшная авария в Витебске: Mercedes врезался в дом, 2 молодых человека погибли

05 марта 2015 08:33
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Новости Беларуси. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, врезался в забор, а затем в жилой дом. 

В результате ДТП погибли двое молодых парней. По предварительным данным, молодой человек 1997 года рождения (водительского удостоверения не имеет) и 1990 года рождения (лишен прав за управление в нетрезвом виде по 2017 год).

Кто из молодых людей управлял автомобилем, еще предстоит выяснить. По данным ГАИ, автомобиль зарегистрирован в России.

Еще одна страшная авария произошла в конце февраля в Дзержинском районе. На трассе Дзержинск-Заславль вблизи деревни Пионино лоб в лоб столкнулись два легковых авто. Водитель «Kia» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой». 

Во встречном легковом автомобиле находились четыре человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Подробности вы узнаете из видео.

# авто # Авария в Витебске # Фотофакт

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