Страшная авария в Витебске: Mercedes врезался в дом, 2 молодых человека погибли

Новости Беларуси. Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, врезался в забор, а затем в жилой дом.



В результате ДТП погибли двое молодых парней. По предварительным данным, молодой человек 1997 года рождения (водительского удостоверения не имеет) и 1990 года рождения (лишен прав за управление в нетрезвом виде по 2017 год).

Кто из молодых людей управлял автомобилем, еще предстоит выяснить. По данным ГАИ, автомобиль зарегистрирован в России.

Еще одна страшная авария произошла в конце февраля в Дзержинском районе. На трассе Дзержинск-Заславль вблизи деревни Пионино лоб в лоб столкнулись два легковых авто. Водитель «Kia» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой».

Во встречном легковом автомобиле находились четыре человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте. Подробности вы узнаете из видео.