Лидский район: Honda не вписалась в поворот, наскочила на камень и перевернулась – 23-летний водитель погиб

Новости Беларуси. Через десять дней молодому человеку исполнилось бы 24 года.

На закруглении дороги автомобиль не вписался в поворот, наскочил на камень, лежавший на обочине, и несколько раз перевернулся в поле.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Право управления молодой человек получил всего полтора года назад. При том сдал теоретический экзамен со второй попытки, а практический экзамен – вообще с пятой. В дальнейшем злоупотреблял скоростью. В прошлом году шесть и в нынешнем году два раза наказывался за ее превышение. Сегодня явно неправильно выбрал скорость (и, скорее всего, ехал быстрее, чем положено). Не исключено, что по дороге на работу уснул за рулем.

Напомним, несколько дней назад в Лидском районе произошло еще одно страшное ДТП.

Две семьи с детьми попали в лобовую аварию. Удар был такой силы, что один автомобиль превратился буквально в груду искореженного металла, а другой вылетел в кювет и перевернулся. Сейчас все обстоятельства аварии уточняются. Известно, что один из водителей пошел на обгон, не убедившись в отсутствии встречных машин. Подробности читайте здесь.