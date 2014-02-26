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14-летнюю девочку дважды сбили на пешеходном переходе в Гомеле

26 февраля 2014 12:07
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Новости Беларуси.  14-летняя школьница переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в момент, когда на нее наехал автобус МАЗ. Со слов очевидцев, все произошло, когда рейсовый автобус подъезжал к остановке. От удара девочку  отбросило на левую полосу, где ее сбил Mercedes.

С травмами головы и переломом ноги девочка доставлена в больницу.

Напомним, неделю назад в Гомеле водитель автобуса сигналом предупредил пешеходов о смертельной опасности. Группа людей переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку. Преодолев первую полосу движения, они буквально отскочили назад из-за резкого сигнала автобуса, который уступил им дорогу. В этот момент на большой скорости по второй полосе ехал легковой автомобиль. Смотрите видео. 

# авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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