14-летнюю девочку дважды сбили на пешеходном переходе в Гомеле

Новости Беларуси. 14-летняя школьница переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в момент, когда на нее наехал автобус МАЗ. Со слов очевидцев, все произошло, когда рейсовый автобус подъезжал к остановке. От удара девочку отбросило на левую полосу, где ее сбил Mercedes.



С травмами головы и переломом ноги девочка доставлена в больницу.

Напомним, неделю назад в Гомеле водитель автобуса сигналом предупредил пешеходов о смертельной опасности. Группа людей переходила дорогу по нерегулируемому перекрестку. Преодолев первую полосу движения, они буквально отскочили назад из-за резкого сигнала автобуса, который уступил им дорогу. В этот момент на большой скорости по второй полосе ехал легковой автомобиль. Смотрите видео.