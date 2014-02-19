ДТП в Минске. Юноша без прав взял у мамы машину «покататься» и разбил ее

Новости Беларуси. Сам себя наказал. Юноша без спросу взял у мамы авто и разбил его. Авария случилась на улице Кульман в Минске. При повороте водитель не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал. Молодой человек был трезвый, но у него нет водительских прав. По словам виновника, он решил покататься, без спроса взял ключи от маминой машины и уехал. В результате — иномарка сильно повреждена, а на бесправника составлено сразу два протокола - за совершение ДТП и управление транспортным средством без удостоверения.