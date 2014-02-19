Прямой эфир

ДТП в Минске. Юноша без прав взял у мамы машину «покататься» и разбил ее

19 февраля 2014 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сам себя наказал. Юноша без спросу взял у мамы авто и разбил его. Авария случилась на улице Кульман в Минске. При повороте водитель не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К счастью, никто не пострадал. Молодой человек был трезвый, но у него нет водительских прав. По словам виновника, он решил покататься, без спроса взял ключи от маминой машины и уехал. В результате — иномарка сильно повреждена, а на бесправника составлено сразу два протокола - за совершение ДТП и управление транспортным средством без удостоверения.

# Аварии # Авария в Минске # авто

Другие новости рубрики

Все новости
Авария на трассе Минск-Мядель. Погибли 4 человека, среди них годовалый ребенок
17 февраля 2014 12:15

Авария на трассе Минск-Мядель. Погибли 4 человека, среди них годовалый ребенок

Около от Национального аэропорта «Минск» опрокинулась фура и перекрыла проезжую часть
16 февраля 2014 13:55

Около от Национального аэропорта «Минск» опрокинулась фура и перекрыла проезжую часть

В Минске женщина-водитель отвлеклась на ребенка и сбила пешехода на переходе
14 февраля 2014 10:49

В Минске женщина-водитель отвлеклась на ребенка и сбила пешехода на переходе