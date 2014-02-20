Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в США из-за скользкого покрытия дороги

Новости США. Суровые испытания непогодой продолжаются для уставших от затяжных снегопадов жителей США. Движение на главных магистралях Пенсильвании и Массачусетса практически полностью парализовано.

Многокилометровая пробка образовалась из-за крупной аварии. На трассе столкнулись более 50 автомобилей. Машины не успевали тормозить и врезались друг в друга. От ударов с фурами легковушки разлетались по обочинам. Из-за затора полиция смогла добраться до места ДТП только спустя несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.