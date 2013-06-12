12 июня в связи с подготовкой ко Дню Независимости на некоторых улицах Минска вносятся изменения в движение транспорта

Новости Беларуси. Изменения вносятся и в работу общественного транспорта Минска. Правда в данном случае это связано с подготовкой к празднику, Дню Независимости, и проведением по этому поводу парада и выступлений сводной роты почетного караула. Так, 12 июня в 9 утра в период движения колонн на аэродром «Липки» и обратно в 15.00 будет перекрываться движение транспорта по улицам Основателей и Скорины.

А с 10 вечера до полуночи ограничивается движение транспортных средств по проспекту Машерова. Движение автобусов при этом будет либо изменяться, либо временно приостанавливаться.

ГАИ рекомендует учитывать данную информацию при выборе маршрута движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.