10 сентября из-за учений ВВС перекрыли участок дороги Минск — Могилёв (М4): посадку там осуществляют самолеты

Новости Беларуси. 10 сентября на участке автодороги Минск - Могилев (М4) перекрыто движение всех видов транспортных средств в связи с проведением учений Военно-воздушных сил Беларуси.

С 9.00 до 16.00 движение ограничено в районе населенного пункта Хутор.

Ориентируют водителей дорожные знаки, указывающие маршруты объезда.



Такие ограничения, как правило, вводятся во время учений ВВС и войск ПВО для того, чтобы военные самолеты могли совершать посадку на автодороги.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Ни для кого не секрет, что аэродромы, авиация на аэродромах - это первоочередная цель в ходе вооруженных конфликтов. И поэтому главная задача для нас состоит в том, чтобы рассредоточить авиацию по аэродромам, по площадкам, по таким же участкам дороги. Лётчик должен быть готов осуществить посадку не только на подготовленный участок, но на любой участок, пригодный для посадки.

К слову, если вы все же решили выдвинуться в путь по трассе М4, то не забывайте, что с 1 января 2014 года она на всей протяженности стала платной. Какая категория граждан вносит деньги за использование автодороги? Смотрите видео.

Ольга Коршун, СТВ:

Этот отрезок трассы «Минск-Могилев» превратился в настоящий военный аэродром. Фигуры высшего пилотажа здесь демонстрировали штурмовики и истребители. Этот Миг-29 уже зашел на посадку и она оказалась мягкой.

4 военных самолета кружили 9 сентября в Червенском районе. Выполнить посадку на автомобильной дороге – задача не из легких. Самолет буквально за считанные секунды разгоняется до 300 километров в час. Эта полоса примерно в два раза меньше, чем на аэродроме. Кроме того, обзор летчика ограничивает лес.

Летчик-истребитель почти с 30-летним стажем говорит, что в небе не думаешь ни о чем, кроме как о полете. Юрий выполняет такую экстремальную посадку во второй раз и радуется, что за всю летную карьеру этот элемент ни разу не пришлось применить на практике.

Юрий Пыжик, первый заместитель командира 61 истребительной авиационной базы:

Уже имеется опыт. Знаешь особенности, как выполняется, уже психологически подготовлен к этой посадке, впервые всегда страшно, а второй раз не настолько оно страшно.

Свое мастерство продемонстрировали еще 6 летчиков. Они выполняли именно этот элемент впервые. Все приземлились удачно.

Олег Белоконев, начальник Генерального Штаба Вооруженных сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь:

Вы сами наблюдали, насколько качественно приземление. Нет движения самолета при посадке. И ни одного практически отпечатка шин. Первое — это повышение мастерства летчика. Второе — это психологическая готовность выполнить боевую задачу в случае выполнения мероприятия по рассредоточению авиации.

В Беларуси подготовке военных летчиков уделяется большое внимание. Около трети авиаторов Вооруженных сил нашей страны первые шаги к своим высотам делали здесь, под Минском. Для Евгения, курсанта авиационного факультета военной Академии, тренажер пока единственное место, где он может почувствовать себя как в настоящей «Сушке», так по-простому называют самолет СУ сами летчики. Но уже в следующем году Женя надеется оказаться за штурвалом настоящего штурмовика.

Евгений Шляго, курсант 5 курса авиационного факультета УО «Военная Академия Республики Беларусь»:

Профессию летчика выбрал, потому что у меня дядя был штурманом. Видел фотографии дяди, когда он был курсантом. Вот что-то запало в мое сердце, поэтому решил попробовать.

Этот отрезок могилевской трассы длиной в 2,5 километра специалисты готовили целую неделю. На дороге в прямом смысле — ни сучка, ни задоринки. Перед полетами полосы чистит спецтехника. Кстати, для такой посадки подходят не все трассы, только так называемые аэродромные участки дорог. После учений на них не останется ни следа от шасси.

Сергей Ковалевич, начальник инженерно-аэродромного отдела Управления военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны:

Аэродромный участок отличается тем, что он прямолинейный, протяженность — не менее 2 100 метров, ширина дорожного покрытия — не мене 16 метров. Все расчетные данные были соблюдены, они позволяют не нарушать дорожное покрытие.

К слову, в России такие учения начали проводить только в 2014 году. Для белорусских военных экипажей проверять автомобильную дорогу на прочность не в новинку. Впервые альтернативную посадку наши летчики совершили еще в 2007.