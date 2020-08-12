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«В обстановке мира»

Игорь Марзалюк – депутат и историк – стал ведущим проекта. Он и его гости – политики, общественные деятели, эксперты – еженедельно будут собираться за историческим круглым столом, чтобы слушать и слышать иногда полярные позиции друг друга. 

Игорь Марзалюк:
– Общественно-политическая передача, которую мы будем вести, будет направлена на консолидацию белорусов, белорусского общества над какими-то социально-политическими различиями. Потому что есть понятие государственных интересов, есть понятие национальных интересов. Мы можем по-разному трактовать те или другие политические процессы, мы можем по-разному смотреть на какие-то различные стороны нашей жизни (социальные, политические, экономику). Но самое главное – что мы предлагаем взамен и ради чего мы это делаем. 

Сюжеты проекта

Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей
12 августа 2020 20:01

Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей

Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»
12 августа 2020 19:41

Петровский: «Нужно международное расследование о наглом вмешательстве в нашу избирательную кампанию и попытку государственного переворота»

Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»
12 августа 2020 19:21

Гайдукевич: «Я не против того, чтобы власть менялась, но давайте делать это не на улицах, а на избирательных участках»

Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»
12 августа 2020 19:01

Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»

Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях
12 августа 2020 18:44

Гайдукевич: Я сторонник того, чтобы всем аккредитованным журналистам дали возможность работать нормально на таких событиях

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами
12 августа 2020 18:26

Андрей Муковозчик: Соцсети никуда не уйдут. Это как грипп, он всегда с нами

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»
12 августа 2020 07:27

«В Беларуси отрабатывалась новейшая технология распылённого майдана». Анонс программы «В обстановке мира»

Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»
05 августа 2020 18:26

Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог
05 августа 2020 17:34

Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

Депутат Виталий Уткин: «Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки»
05 августа 2020 16:12

Депутат Виталий Уткин: «Общество и депутаты должны давать молодым людям оценки за их поступки»

Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»
05 августа 2020 16:04

Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»

«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента
05 августа 2020 15:03

«Этот эмоциональный надрыв войдёт в историю». Как реагировали участники собрания на послание Президента