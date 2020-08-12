«В обстановке мира»

Игорь Марзалюк – депутат и историк – стал ведущим проекта. Он и его гости – политики, общественные деятели, эксперты – еженедельно будут собираться за историческим круглым столом, чтобы слушать и слышать иногда полярные позиции друг друга.



Игорь Марзалюк:

– Общественно-политическая передача, которую мы будем вести, будет направлена на консолидацию белорусов, белорусского общества над какими-то социально-политическими различиями. Потому что есть понятие государственных интересов, есть понятие национальных интересов. Мы можем по-разному трактовать те или другие политические процессы, мы можем по-разному смотреть на какие-то различные стороны нашей жизни (социальные, политические, экономику). Но самое главное – что мы предлагаем взамен и ради чего мы это делаем.