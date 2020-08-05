Олег Романов: «Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента»

Олег Романов, член Совета Республики: У молодежи в связке «рациональное – эмоциональное» второе не должно перевешивать. Научить человека критически мыслить, взвешивать, анализировать – это очень важная задача. Белорусская и русская литература – это литература совести, пробуждения ума. Хорошо образованный человек никогда не поверит фейкам про рейтинг 3 процента.

Виктор Лискович, член Совета Республики:

В эти лживые рейтинги верят только те, кто их придумывает. Когда Президент обращался с посланием, были непрекращающиеся аплодисменты, которые звучали в зале. Это почти 3 тысячи человек разных возрастов, разных профессий. Это было очень патриотично, вот это реальный рейтинг того, что было сделано за 26 лет независимости.



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Лилия Ананич: Конституция – это Основной закон страны, и нет никакой горячности тачать её как сапог

«В Конституции 1994 года функции ветвей власти разделены не были. Они мешали друг другу, и это приводило к тому, что страна была на грани хаоса и коллапса»