Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом 3-й год подряд

По рейтингу издания Sportico Криштиану Роналду вновь занял первую строчку среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира – это уже третий год подряд. Совокупный доход португальского футболиста в 2025 году достиг $260 млн: из них $200 млн пришлись на выплаты от клуба «Аль-Наср», а оставшиеся $60 млн составили внеспортивные заработки.

В тройку лидеров также попали:

мексиканский боксер Сауль Альварес с доходом $137 млн;

аргентинский футболист Лионель Месси, заработавший $130 млн.



Роналду удерживает планку годового дохода не ниже $100 млн уже девять лет подряд, а отметку в $200 млн преодолевает третий год кряду.

Криштиану Роналду, которому сейчас 40 лет, – обладатель пяти «Золотых мячей» и пяти титулов победителя Лиги чемпионов. В его активе также звание чемпиона Европы и два трофея Лиги наций УЕФА. Футболист удерживает ряд значимых рекордов:

является самым результативным игроком на уровне сборных;

лидирует по числу сыгранных матчей в еврокубках;

занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.



С декабря 2022 года Роналду защищает цвета саудовского клуба «Аль‑Наср». В июне он продлил контракт с командой еще на два года.

Фото: pinterest