Женская сборная Беларуси по хоккею U15 уступила команде «Москва-2»

Женская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 15 лет, продолжает выступление на II этапе Всероссийского соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором матче турнира отечественная команда уступила второй сборной Москвы. Соперницы дважды поразили наши ворота. Белоруски не смогли ответить ни разу. Как итог – поражение – 0:2.