Женская сборная Беларуси по хоккею U15 уступила команде «Москва-2»

Женская сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 15 лет, продолжает выступление на II этапе Всероссийского соревнования, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во втором матче турнира отечественная команда уступила второй сборной Москвы. Соперницы дважды поразили наши ворота. Белоруски не смогли ответить ни разу. Как итог – поражение – 0:2.
Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси (У-15):
Игра была напряженной, интересной, я считаю, равной. И оттого, конечно, до конца матча не понятен был итог, как этот матч закончится. На данный момент, сыграв две игры, я могу сказать, что я с большего удовлетворен той самоотдачей, готовностью девчонок, которые я вижу. Я повторюсь, этот тур для нас будет сложнее во всех смыслах. Мы задействуем наибольшее количество девочек со своей стороны. Нам необходимо потерпеть, дать им возможность. Это наш резерв, который надо подтягивать. И соперники выходят, с нами уже играют, как говорится, от ножа.
Следующий матч белорусская сборная проведет 17-го октября. В соперницах – команда Челябинской области.