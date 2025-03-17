Женская сборная Беларуси U15 уступила команде Москвы на Всероссийском соревновании по хоккею

Женская сборная Беларуси, составленная из исполнительниц до 15 лет, стартовала на четвертом этапе Всероссийского соревнования среди девушек. Турнир принимает Сочи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Отечественная команда встречалась со сверстницами из Москвы. Первая двадцатиминутка прошла в яркой борьбе, и ни одной из дружин не удалось подобраться к воротам своих визави. Во втором отрезке белорусская сборная пропустила дважды. По такому же сценарию прошла и заключительная треть. Поражение – 0:4.

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси U15: Я оценю матч как очень хороший, боевой, заряженный. И, наверное, вошли мы в этот матч уверенно в плане настроя, с хорошим боевым настроем. На самом деле установка в основном выполнялась. Девочки очень внимательно отнеслись к словам, что от них требуется. Конечно, есть шероховатости, конечно, есть недоработки. Но это хоккей, и они всегда будут. Главное, что мы, как я считаю, на правильном пути. Идет работа, идет характер, идет заряженность на борьбу. И выполнение тактических схем нам в помощь. Я могу говорить о прогрессии, которую я увидел в работе команды. Я увидел, что мы на фоне лучших команд России, женских, мы прогрессируем. Конечно, это обнадеживает.

Ангелина Захарчук, нападающая женской сборной Беларуси U15:

Мы очень сплотились и решили, что на этом этапе мы на все 100 % вложимся.

Соперницами белорусок на групповой стадии станут также сверстницы из Нижегородской и Вологодской областей России, а во вторник наша команда сыграет со сборной Челябинской области.