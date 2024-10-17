Женская сборная Беларуси по хоккею до 15 лет уступила сверстницам из Челябинской области

К сожалению, пока наши девушки не могут найти свою игру. В третьем матче турнира отечественная команда уступила сверстницам из Челябинской области. Соперницы четыре раза поразили наши ворота. Белоруски смогли ответить лишь раз. Единственная шайба на счету Александры Войтовой. Как итог поражение – 1:4.

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси (У-15):

Соперники все уплотнились по составу. Соответственно, нам стало сложнее. Нам уплотняться на данный момент некем. Более того, мы потеряли очень интересного игрока, который помогал нам голами и вариативностью состава. Нагрузка легла на ограниченное количество девочек. Им тяжело в обороне отработать и найти в себе силы забить. Мы исходим из своих реалий и ни в коем случае, не собираемся опускать руки. Мы настроены на работу и труд – так и будем двигаться.

Следующий матч белорусская сборная проведет 19-го октября. В соперницах – команда Республики Башкортостан.