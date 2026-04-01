Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае

Его жизненный путь является примером патриотизма и верности своей стране. Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай 1 апреля отмечает 90-летий юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравление государственному деятелю направил Президент Беларуси. Подробности.

За плечами Алексея Камая – и работа на депутатском поприще. В том числе в должности заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам, где Алексея Степановича запомнили как человека высоко профессионального, ответственного и преданного своему делу.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это уникальный человек, потому что он в свое время был в первом созыве Палаты представителей Национального собрания. И тоже внес большой вклад в развитие государственности. Большой правовой фундамент в первый созыв Палаты представителей внес в том числе и Алексей Степанович.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это люди высокой степени преданности своей земле, невзирая на какие-то перепутья. Мне посчастливилось, что я своего рода ученик Алексея Степановича. Это человек, который видел перспективу, который любил молодежь, уважал. И многие кадры выросли благодаря именно таким, как Алексей Степанович.