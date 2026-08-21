Юрий Шулейко проводит совещание по уборке сахарной свеклы на Городейском комбинате

Еще не завершение уборочной кампании. На очереди другие культуры, и одна из ключевых – сахарная свекла. Готовность отрасли к ее уборке и заготовке сегодня, 21 августа, обсуждают на Городейском сахарном комбинате, где проходит рабочая встреча с участием заместителя премьер‑министра Юрия Шулейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сахарная свекла – важное звено в продовольственной цепочке страны. Это сырьевая база для сахарных заводов, стабильная загрузка предприятий и обеспеченность внутреннего рынка своей продукцией. Но вырастить хороший урожай – только половина дела. Важно вовремя и без потерь его убрать, оперативно доставить и переработать. Поэтому особое внимание – слаженной работе всей цепочки: от хозяйств и транспорта до сахарных заводов.