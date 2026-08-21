Юрий Шулейко проводит совещание по уборке сахарной свеклы на Городейском комбинате

Еще не завершение уборочной кампании. На очереди другие культуры, и одна из ключевых – сахарная свекла. Готовность отрасли к ее уборке и заготовке сегодня, 21 августа, обсуждают на Городейском сахарном комбинате, где проходит рабочая встреча с участием заместителя премьер‑министра Юрия Шулейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сахарная свекла – важное звено в продовольственной цепочке страны. Это сырьевая база для сахарных заводов, стабильная загрузка предприятий и обеспеченность внутреннего рынка своей продукцией. Но вырастить хороший урожай – только половина дела. Важно вовремя и без потерь его убрать, оперативно доставить и переработать. Поэтому особое внимание – слаженной работе всей цепочки: от хозяйств и транспорта до сахарных заводов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Городейский комбинат к пуску готов. Это предприятие дает стране почти 30 % всего сахара. После модернизации здесь готовы перерабатывать 10 тысяч тонн свеклы в сутки, а в планах – выйти на цифру в 12 тысяч. Запуск конвейера – уже в ближайшие дни.
Отрасль стабильно работает с экспортным профицитом. Ежегодно в Беларуси производят от 580 до 670 тысяч тонн сахара. Потребность внутреннего рынка четко зафиксирована – 360 тысяч тонн. Из них 145 тысяч уходит населению, остальное закрывает нужды предприятий пищепрома. Излишки – это чистая валютная выручка. На экспорт стабильно отправляется от 200 до 230 тысяч тонн сахара в год. Эта статья лидирует в общем объеме агроэкспорта. Основной объем закупает ЕАЭС, но география поставок шире: партии уходят в Таджикистан, Узбекистан и Китай. Плюс заводы зарабатывают на экспорте побочных продуктов – жома и мелассы.
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