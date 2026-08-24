Юрий Шулейко провел встречу с губернатором Архангельской области

О развитии сотрудничества между Беларусью и Архангельской областью шла речь во время встречи заместителя премьер‑министра нашей страны Юрия Шулейко с губернатором российского региона Александром Цыбульским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе перспективных направлений сотрудничества назвали машиностроение, в том числе пассажирскую, карьерную и коммунальную технику, сельское и лесное хозяйство, а также продовольственную сферу. Особый акцент был сделан на сотрудничестве в области пассажирских перевозок.

В Архангельской области планируется обновление парка техники и есть интерес к приобретению именно белорусской. Актуально также мультибрендовое сервисное обслуживание машин. Во время встречи было отмечено, что взаимная торговля между Беларусью и Архангельской областью осуществляется по различным направлениям. Несмотря на непростую логистику, работа продолжается. Имеется дальнейшая возможность для расширения экспорта и импорта.