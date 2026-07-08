Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании

Встречу лидеров предваряет III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня, 8 июля, – день подписаний двусторонних документов. Предварительный пакет инвестиционных и торговых соглашений оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Это новые совместные производства, современные технологии, дополнительные рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана.

Региональное взаимодействие – это фундамент эффективного партнерства двух стран. Курс, заданный главами государств Беларуси и Узбекистана, определяет долгосрочные векторы сотрудничества. Так, за прошедшие 10 лет объем взаимной торговли вырос более чем в 13 раз. В 2026 году цель – преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Нынешний форум призван трансформировать достигнутый высокий уровень политического доверия в конкретные экономические выгодные проекты. Это хорошая возможность не только установить прямые контакты, но и в конструктивном ключе найти взаимоприемлемые решения по актуальным вопросам, наметить перспективы. Главное – не стоять на месте, не искать легких путей, а выступать с новыми современными инициативами.

Беларусь и Узбекистан уже успешно реализуют проекты в различных сферах. В этом году в Ташкентской области приступили к сборке трактора BELARUS-50, адаптированного под местные климатические условия. Продолжается сотрудничество в сфере легкой промышленности: объединение узбекского хлопка и белорусского льна с помощью передовых технологий позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. В ближайшей перспективе Беларусь и Узбекистан намерены перейти на новый уровень партнерства. Обозначенные сегодня между регионами планы будут этому способствовать.

Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

По уровню взаимодействия Могилевской области: за истекшее пятилетие у нас внешнеторговый оборот с Республикой Узбекистан вырос в 2,6 раза. Это уже говорит о том, что на самом деле экспортно-импортные операции достаточно активно и динамично развиваются. Наши коллеги у нас приобретают изделия деревообработки, говядину, молочную продукцию. У нас есть известные производители, которые могут в полном объеме обеспечить их потребность. Мы импортируем хлопчатобумажную нить и ткань, химические волокна.