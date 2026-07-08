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Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании

08 июля 2026 10:54
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Встречу лидеров предваряет III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня, 8 июля, – день подписаний двусторонних документов. Предварительный пакет инвестиционных и торговых соглашений оценивается в 1 миллиард 700 миллионов долларов. Это новые совместные производства, современные технологии, дополнительные рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко проведет переговоры с Президентом Узбекистана.

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании-2

Региональное взаимодействие – это фундамент эффективного партнерства двух стран. Курс, заданный главами государств Беларуси и Узбекистана, определяет долгосрочные векторы сотрудничества. Так, за прошедшие 10 лет объем взаимной торговли вырос более чем в 13 раз. В 2026 году цель – преодолеть отметку в 1 миллиард долларов. 

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Нынешний форум призван трансформировать достигнутый высокий уровень политического доверия в конкретные экономические выгодные проекты. Это хорошая возможность не только установить прямые контакты, но и в конструктивном ключе найти взаимоприемлемые решения по актуальным вопросам, наметить перспективы. Главное – не стоять на месте, не искать легких путей, а выступать с новыми современными инициативами.

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании-4

Беларусь и Узбекистан уже успешно реализуют проекты в различных сферах. В этом году в Ташкентской области приступили к сборке трактора BELARUS-50, адаптированного под местные климатические условия.

Продолжается сотрудничество в сфере легкой промышленности: объединение узбекского хлопка и белорусского льна с помощью передовых технологий позволяет создавать конкурентоспособную продукцию. В ближайшей перспективе Беларусь и Узбекистан намерены перейти на новый уровень партнерства. Обозначенные сегодня между регионами планы будут этому способствовать. 

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании-6

Елена Прудникова-Кирпиченок, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
По уровню взаимодействия Могилевской области: за истекшее пятилетие у нас внешнеторговый оборот с Республикой Узбекистан вырос в 2,6 раза. Это уже говорит о том, что на самом деле экспортно-импортные операции достаточно активно и динамично развиваются.

Наши коллеги у нас приобретают изделия деревообработки, говядину, молочную продукцию. У нас есть известные производители, которые могут в полном объеме обеспечить их потребность. Мы импортируем хлопчатобумажную нить и ткань, химические волокна.

Итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана подвели на пленарном заседании-8

Азиз Гафуров, заместитель хокима по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Самаркандской области (Узбекистан):
У вас очень тут развито животноводчество. Вот даже наши предприниматели хотят тут открыть свой бизнес. Наши предприятия хотят инвестировать в сфере сельхозхозяйства.

За три года Форум регионов Беларуси и Узбекистана доказал свою высокую эффективность. Именно регионы сегодня становятся главным двигателем экономического сотрудничества двух стран.

# Беларусь-Узбекистан # Юрий Шулейко

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