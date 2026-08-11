Новая схема для АПК: Президент поддержал кардинальные изменения по удобрениям

Интересы граждан и экономическая целесообразность как главные фильтры для любых правительственных инициатив. Александр Лукашенко 11 августа провел совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – сразу три чувствительные темы: новая схема финансирования поставок минеральных удобрений, изменение мер поддержки семей с детьми и возможная оптимизация госструктур. Первый вопрос фактически о цене будущего урожая. В следующем году закупки удобрений планируется увеличить на 18%, а общий объем финансирования приблизится к 3 миллиардам рублей. Президент поддержал новый механизм, при котором половину затрат берет на себя республиканский бюджет, остальное – хозяйства, регионы и кредитные ресурсы. Но принципиальный вопрос – насколько эффективно будут работать эти деньги? Не менее серьезный разговор – о демографии. Государство последовательно расширяет меры поддержки семей, направляя на это значительные средства. Задача – сделать эту систему более эффективной: найти такую формулу, которая создаст дополнительные стимулы для рождения детей. И, наконец, государственное управление: объединять Минприроды и Госинспекцию по охране животного и растительного мира или сохранить нынешнюю систему? Какие решения приняты и какие задачи Президент поставил перед правительством – в репортаже Алены Сыровой. В Белом зале Дворца Независимости в таком широком составе правительство, губернаторы, другие должностные лица и Президент собираются, как правило, в одном случае.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы принять решение, надо посоветоваться. Советоваться сегодня решили по трем темам. Глава государства их сразу озвучил: закупки удобрений, выплаты пособий по уходу за детьми и, наконец, объединение Министерства природы и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Александр Лукашенко:

Все вопросы чувствительные для бюджета, но самое главное, для людей. И коль первый вопрос напрямую касался АПК и удобрений, а значит, урожая, битва за который и сегодня идет на полях, то закономерно и справедливо в преддверии дискуссии замечание Президента о составе участников. Александр Лукашенко:

Хочу предупредить Администрацию, правительство, прекратите губернаторов таскать со всего света во время уборочной кампании. Мы что, не знаем мнение губернаторов по этим вопросам? Вы об этом не думаете, это хуже всего, вы бывший губернатор. Кстати, губернаторы, судя по соцсетям, в том или ином формате каждый день заезжают в поля. Но контроль не только в них нужен. Собственно, к первой теме повестки. Закупка сельхозорганизациями минеральных удобрений. Вопрос в том, как усовершенствовать систему контроля за ними, сохранить доступность, с одной стороны, но не заниматься безрезультатной благотворительностью – с другой.

Александр Лукашенко:

Мы продолжаем и будем поддерживать сельчан. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Излишества быть не должно, лишних денег нет, в бюджете в том числе. Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканский и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы, на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Не выбрали 8-10% не потому, что не хотели брать или они не нужны – платить нечем у некоторых. Но больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. В чем причина, если есть сырье, как вы утверждаете, источники финансирования определены? С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированной выручки. Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут, потому что надо внутреннему рынку, надо свой хлеб выращивать. Получается, и в стране не реализуют, и заработать на экспорте не могут. А могли бы выгодно продавать, на внешних рынках цена удобрений явно выше, чем на внутреннем. По азотным разница в 1,5 раза, например. Что делать? Александр Лукашенко:

На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства – это понятно. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств – всего порядка 3 млрд рублей – а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Лукашенко поддержал новую схему финансирования поставок минеральных удобрений. Читайте здесь. Перекладывая на бюджет часть издержек, можно ли гарантировать, что этот новый подход обеспечит полную выборку квот? Ну слушайте. Не знаю, кто мне готовил заявление. Нас что, выборка квот волнует? Нас волнует то, что мы платим деньги и какая от этих денег будет эффективность, а не квоты прежде всего. Прежде чем доложить о сути вопроса, министр держал ответ о ходе уборочной. Все же важно понимать, на что можем рассчитывать при таком внимании к АПК. Неважных деталей здесь точно нет.