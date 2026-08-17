Горлов: выручка от экспорта сельхозпродукции может превысить 11 млрд долларов по итогам 2026-го

Ход уборочной кампании, сев озимых, переработка сельхозпродукции, а также меры по обеспечению сохранности скота и динамика экспортных продаж. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цифра дня – 8 миллионов 215 тысяч тонн – столько в стране намолочено зерна с учетом рапса. Как доложил Президенту министр, уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе – освоить осталось 7% площадей.

Аграрии полностью завершили обмолот озимого рапса. Всего этой культуры заготовлено 1 миллион 400 тысяч тонн. Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю возделывания рапса в Беларуси. Эту масличную культуру не зря называют «черным золотом» полей – хозяйствам она гарантирует высокую прибыль, что укрепит экспортный потенциал страны. Впрочем, расслабляться аграриям некогда. Активно идет теребление льна и сдачва зерна в счет госзаказа. Ход уборочной кампании и сев озимых: Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода. Одновременно со сбором урожая на полях закладывают фундамент будущего каравая. Завершается сев озимого рапса. Подробности масштабной работы министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал журналистам по итогам доклада. Горлов отметил положительную динамику по сохранности крупного рогатого скота. В целом белорусский аграрный сектор демонстрирует рост. Общие объемы производства увеличились на 13% к уровню 2025 года. Беларусь прибавила по всем ключевым позициям – от сбора зерна до животноводства. Растут и экспортные показатели, причем активно продажи белорусского продовольствия идут не только на традиционных рынках.

Поставки налажены в африканские государства, а также на азиатский рынок. Как доложил Президенту министр сельского хозяйства и продовольствия, экспортная валютная выручка по итогам года может превысить 11 миллиардов долларов. И такие показатели будут достигнуты не просто за счет роста мировых цен, а благодаря объемам продаж.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы уже на 132% зерна получили больше к уровню прошлого года, рапса – 152%, молока произвели 5,5 миллиона тонн за 7 месяцев – это 102,9% к уровню прошлого года. Производство и выращивание крупного рогатого скота, свинины и птицы составило более 1 миллиона тонн, или 105,4% к уровню прошлого года. Также мы прибавляем в производстве яиц и другой нашей животноводческой продукции – 113% в совокупности к уровню прошлого года. Конечно, этот показатель складывается с учетом немножко ранней уборкой зерновых культур, но, в принципе, мы видим, что значительный процент увеличения продукции в этом году также складывается не хуже уровня прошлого года. Мы видим, что на полях у нас еще стоит сахарная свекла. Она не хуже уровня прошлого года. Мы в прошлом году получили максимальный рекордный урожай, в этом году мы также приблизимся к этому значению. Овощей мы планируем, так называемый суповой набор, получить не менее уровня прошлого года и выйти на 580 тысяч тонн. Более 10 миллиардов долларов мы заработали в прошлом году от экспортной выручки наших продуктов, сегодня темпы поступления валютной выручки от продаж – более 125%. По словам Юрия Горлова, добиться высоких показателей удается не только благодаря работе аграриев. В основе – систематическое внимание главы государства к аграрной сфере. Президент лично координирует вектор движения – вплоть до технологических нюансов по заготовке травяных кормов.