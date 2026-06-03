Белорусские банки переходят на новые стандарты безопасности с 1 июля

Новые стандарты безопасности внедряют белорусские банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новации как адекватный ответ на вызовы времени обещают запустить с 1 июля. Все финансовые организации страны обязаны внедрить антифрод-системы для выявления мошеннических действий и предотвращения несанкционированных операций.

Одним из ключевых элементов защиты станет так называемый цифровой отпечаток устройства. Это набор технических характеристик, который позволяет системе распознавать смартфон, планшет или компьютер пользователя. В числе обязательных параметров – данные о геолокации. При первом входе в интернет-банкинг система формирует цифровой профиль устройства. В дальнейшем при каждом подключении информация автоматически сравнивается с сохраненными данными. Если обнаруживаются существенные отличия – например, вход выполняется с нового устройства или из другой страны – банк может запросить дополнительное подтверждение личности клиента.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Этот ход, геолокация – это неновый инструмент. Мы когда вызываем такси, мы тоже ставим свою геолокацию. Когда мы регистрируемся на Яндекс-картах в аккаунтах, мы тоже проставляем свою геолокацию. Введение геолокации поможет защитить потребителей. Другой вопрос, чтобы потребители это понимали сами, чтобы клиенты банка понимали, что это не слежка за ними и не стремление сделать их жизнь хуже и тяжелее. Наоборот, проще. Банк всегда может предупредить вас, если с вашим счетом происходит какая-то подозрительная активность.

Именно сбор данных о местоположении вызвал больше всего вопросов у пользователей. Многие опасаются за сохранность персональной информации и интересуются, как новые требования повлияют на использование банковских сервисов за границей. Эксперты подчеркивают: геолокация будет использоваться исключительно для борьбы с мошенничеством. Все данные планируется хранить в зашифрованном виде, а их использование в иных целях исключено.

Андрей Балаш, начальник управления Центра кибербезопасности Беларусбанка:

Если клиент по каким-либо причинам не может или не хочет отдавать определенные технические параметры устройства, возможность использовать банковские продукты, стандартные, привычные, банковские платежные карточки, счета никаким образом не ограничиваются. Он сможет их использовать только вне рамок каналов дистанционного банковского обслуживания. Сведения о цифровых отпечатках устройств станут частью централизованной системы противодействия киберпреступности. Это позволит оперативнее выявлять устройства, которые ранее могли использоваться для мошеннических операций, и предупреждать новые попытки хищения средств.