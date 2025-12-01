Как Беларусь выстраивает стратегию работы с Африкой? Эксперты объяснили

Большая командировка Президента Беларуси. Какие гавани ожидают торговые корабли из нашей страны? Чем особенно межконтинентальное турне главы государства и какой интерес вызывает Африка? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили обстановку на внешнем контуре. Сегодня вложим усилия – завтра получим результат. Экономический аналитик о диверсификации товаров

Юлия Абухович, экономический аналитик:

Мы работали на премиальных рынках, не дадут соврать преподаватели, мы все нашим студентам говорили: помните о принципе диверсификации. Очень хорошо, что у нас есть премиальные рынки, очень хорошо, что у нас есть стратегический партнер Российская Федерация, но мы никогда не забываем, что принцип диверсификации должен быть положен в основу наших отношений. Здесь мы тоже говорим об этом. Если мы говорим про Оман, то это наш будущий хаб, логистический посредник, через который мы сможем продавать и реализовывать наши товары. Оман в Республику Беларусь вкладывает инвестиции, прежде всего как раз интересует нас с точки зрения вложения денег. Если мы говорим про Мьянму, то там нужны наши технологии, там нужны наши машины, наше оборудование. В любом случае эта диверсификация позволит нам развивать различные стороны, в том числе нашей экономики. Мы к каждому подходим с точки зрения партнерства. Кто-то у нас становится стратегическим партнером, потому что мы решаем глобальные задачи. Кто-то становится нашим партнером, который помогает развиваться нам, но прежде всего мы вкладываем в развитие этого государства. Это такая опосредованная выгода. Сегодня мы вложим наши усилия, а завтра мы вместе получим результат, ту добавленную стоимость, о которой мы все говорим. Это выгодно для нас! Как Беларусь выстраивает стратегию работы с Африкой?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Логистика с введением санкционной политики стала проблемой. И логистику я бы относил бы не только транспортную, в том числе и финансовую, потому что финансовые платежи сегодня – это кровь любой сделки, она сегодня тоже очень проблематична. И отказываться от валюты платежа, как доллар или евро – эта иллюзия немножко эфемерна. То есть переход на национальные валюты, переход на какие-то валюты, которые имеют статус международного расчета – да. Но надеяться, что появится какая-то валюта БРИКС или африканская валюта – скорее, нет. Другое дело, что есть вариации. Сегодня страны Африканского Союза много внимания уделяют различного рода цифровым валютам. Более того, у них платежные ресурсы, которые приходят через токены, через цифровую валюту. Если говорить, что нас больше интересует экспорт, хотя бартер тоже нас интересует, потому что многие поставки какао-бобов, некоторые сырьевые ресурсы идут к нам через посредников. Есть возможность устранить эти посреднические операции. Всего из 54 стран 9 стран имеют объем импорта более миллиарда долларов. Это сумма значимая. Кстати, если мы говорим о ценах, о стоимости, об объемах, то по 2024 году мы превысили максимальный уровень внешнеторгового ворота экспорта. 600 миллионов долларов это было в 2019 году. В прошлом году сумма – 650, и в этом году мы еще 100 миллиардов нарастили, по крайней мере, расчеты показывают. То есть результат есть. Я думаю, что этот список надо расширять. С точки зрения продажи тракторов и так далее.

Георгий Гриц:

Надо понимать, что сегодня модель не только на африканский регион, а вообще в страны так называемой переходной экономики, они исчисляются не по формату купи-продай, то есть торговой поставки, а через инвестиционные проекты. Мы должны говорить о локализации, мы должны говорить об обучении персонала. Это не просто опция, навязанная рынком, а это опция, навязана африканскими странами. В частности, мы ссылались на Африканский союз. В 2020 году или 2019-м было подписана амбициозная программа 2063. Вот интересно, не 2030, не 2040, а 2063. И там определено 7 приоритетов, в том числе фармацевтика, индустрия, логистика. И именно по этим направлениям у них есть африканский банк развития. Африканские страны имеют право льготно финансировать эти направления. Поэтому мы, если впишемся в их проекты, это будет выгодная операция. Им надо помочь дожить до возраста созидания – главврач минской БСМП о том, как читала лекцию медикам в Африке.

Георгий Гриц:

В советские времена мы подготовили порядка 600 тысяч специалистов, создали образовательные центры, даже университеты были советско-африканские в разных странах, тут потенциал есть очень большой и востребован. То есть если мы хотим туда фармацевтику, врачей и так далее, необходимо создать культурную среду. И вот по статистике, по концу 2024 года, у нас учились студенты из порядка из 30 стран Африки, то есть значимая цифра, но общее количество не превышает 3 000. В этом году в БГУ, на факультете международных отношений создали новую специальность «Африканистика». Вроде нормальный тренд, но по количеству есть вопросы. Всего на это направление набрали 15 человек. Из них 10 человек – это платники, 5 человек – бюджетники. Представляете, через 5 лет у нас будет всего лишь на всю нашу страну, на перспективный рынок 5 человек. Что Беларуси дает дружба со странами Африки? Ответила депутат Палаты представителей. Почему отношения между государствами похожи на отношения между людьми?

Антон Синковец, советник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Отношения между государствами немножко похожи на отношения между людьми. Мы не всегда можем рационально объяснить свой интерес. К примеру, Мьянма, где наш глава государства был. Мы говорим об экономике, все замечательно. Но давайте посмотрим на политическую сферу и вспомним, к примеру, один такой простой факт. Небезызвестный Шарп где отрабатывал технологию светодиодоварения? Кирилл Казаков, СТВ:

В Мьянме. Ой. И туда поехали кто? Белорусские политтехнологи. Сейчас об этом говорим абсолютно открыто. Случайно, да?