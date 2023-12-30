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Государственный военно-промышленный комитет отмечает 20-летие – поздравления направил Президент

30 декабря 2023 07:35
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Сегодня, 30 декабря, 20-летие образования Государственного военно-промышленного комитета. Исходя из ситуации по внешнему контуру Беларуси, его роль только возрастает. Руководителей, работников и ветеранов организаций, входящих в систему ГВПК, поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный военно-промышленный комитет отмечает 20-летие – поздравления направил Президент-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За два десятилетия белорусскими оружейниками пройден нелегкий путь от простой модернизации советских образцов вооружения до создания новых отечественных, отвечающих самым высоким современным требованиям, которые сейчас хорошо известны и востребованы во многих регионах мира. Убежден, что работники отрасли, понимая важность своего труда для сохранения мира на белорусской земле, и впредь в рамках собственных компетенций сделают все возможное, чтобы наши Вооруженные Силы могли не только сдерживать, а если потребуется – усмирить любого агрессора.

# Военно-промышленный комплекс # общество # Александр Лукашенко

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