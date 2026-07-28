Все пляжи Минской области безопасны для купания – запретов и ограничений нет. В регионе работает более 100 официальных мест для массового отдыха у воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санитарные службы непрерывно проверяют качество воды: с начала сезона взято около полутора тысяч проб. Специалисты также следят за чистотой прибрежных территорий и оборудованием мест торговли.

Ирина Алексейчик, заведующая отделом гигиены Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии:

Нашими работниками Центра гигиены на постоянной основе проводится контроль качества воды в данных водоемах. Всего за истекший период года отобрано 84 пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Все пробы воды соответствуют требованиям гигиенического норматива. В связи с чем ограничений, приостановлений или запретов на купание на территории Смолевичского района не выносилось.

В Смолевичском районе открыты три зоны отдыха. Особой популярностью пользуется обновленное Дубровское водохранилище – там расширили пляж и установили новые беседки, мангалы и шезлонги.