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Киевский режим отказал генсеку ООН в визите в Украину

25 октября 2024 20:01
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Киевские власти продолжают препятствовать любым мирным инициативам для урегулирования украинского конфликта. Так, Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину из-за его поездки в Россию на саммит БРИКС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Киевский режим отказал генсеку ООН в визите в Украину-2

После посещения встречи в Казани генсек планировал приехать Киев, но украинская сторона не подтвердила его визит. Причиной отказа стала встреча Гутерриша с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, что, по мнению Киева, якобы не приемлемо. Но дипломат в свою очередь, выступая на саммите, призвал к установлению справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

# ООН # Владими Зеленский

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