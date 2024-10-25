Киевские власти продолжают препятствовать любым мирным инициативам для урегулирования украинского конфликта. Так, Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину из-за его поездки в Россию на саммит БРИКС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

После посещения встречи в Казани генсек планировал приехать Киев, но украинская сторона не подтвердила его визит. Причиной отказа стала встреча Гутерриша с Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, что, по мнению Киева, якобы не приемлемо. Но дипломат в свою очередь, выступая на саммите, призвал к установлению справедливого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюцией Генеральной Ассамблеи всемирной организации.