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Зеленский назвал условие участия России в обсуждении «мирного плана» по Украине

11 апреля 2024 06:36
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Когда на первом мирном саммите в Швейцарии будет составлено общее мнение участников по «мирному плану» урегулирования конфликта в Украине, то документ будет продемонстрирован Российской Федерации, пишет ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Так, в июне 2024 года состоится конференция в Швейцарии касательно ситуации в Украине. Однако представители Российской Федерации на мероприятие не приглашены.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже разработан некий «конкретный план дипломатического урегулирования из 10 пунктов, который должен быть основан на результатах мирного саммита». Далее по завершению подготовки полноценного плана, некоторыми участниками «мирный план» будет показан российской стороне.

# Международная политика # Владими Зеленский

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