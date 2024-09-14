Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске

Зона отдыха «Космос» во Фрунзенском районе названа в честь полета первого космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской на МКС. Игровой комплекс в виде ракеты, веревочный парк с мини-скалодромом уже пришлись по вкусу горожанам.

Вайб сродни космическому теперь и в сквере «Дубки» на границе улиц Сердича – Жудро. Здесь разместился городок для любителей экстрима. Главная изюминка – трасса для гонок на багги и радиоуправляемых авто.