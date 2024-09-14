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Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске

14 сентября 2024 10:30
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Зона отдыха «Космос» во Фрунзенском районе названа в честь полета первого космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской на МКС. Игровой комплекс в виде ракеты, веревочный парк с мини-скалодромом уже пришлись по вкусу горожанам.

Вайб сродни космическому теперь и в сквере «Дубки» на границе улиц Сердича – Жудро. Здесь разместился городок для любителей экстрима. Главная изюминка – трасса для гонок на багги и радиоуправляемых авто.

Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске-2

Андрей Новик, директор ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Обустроена площадка для занятия воркаутом, для занятия спортом, а также специфическая лаунж-зона для занятия йогой. 

После модернизации преобразился и один из самых старейших парков столицы – Антоновский. Он расположен вдоль Слепянской водной системы на территории двух районов – Ленинского и Партизанского. В сквере создали концепцию семейного отдыха с упором на ЗОЖ. Появились веревочный городок и воркаут-зона.

Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске-4

Виталий Веселов, директор Зеленстроя Партизанского района:
14 тренажеров установлено, от разминочных до силовых.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Виталий Веселов # Андрей Новик

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