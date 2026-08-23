С 25 августа по 5 сентября водителям в Беларуси нужно ездить днем с включенными фарами

С 25 августа по 5 сентября белорусским водителям необходимо будет двигаться с включенными фарами. В эти дни в стране будет проходить специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно его проводят в канун нового учебного года, чтобы повысить уровень ответственности родителей и водителей. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят соблюдению правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также они проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

С начала 2026 года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности. Также следует исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Водителям необходимо быть предельно осторожными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах.